انت الان تتابع خبر باحث سياسي: المحكمة الاتحادية اخرت انتخاب رئيس الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رأى الباحث في الشأن السياسي، رمضان البدران، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية هي من أخرت انتخاب رئيس الجمهورية، فيما أشار إلى أن تفسير الاتحادية لفقرات الدستور العراقي أخر حل الأزمة السياسية.