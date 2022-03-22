شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة لزميله.. مفاجآت جديدة في قضية المصري قاتل زوجته بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت صحيفة الراى الكويتية، تفاصيل جديدة حول قضية المصري قاتل زوجته الفلبينية بالكويت قبل مغادرة البلاد وأخذ اثنين من أبنائه معه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، أن السلطات الكويتية بصدد إعداد مذكرة لمخاطبة نظيرتها المصرية في شأن “جريمة المهبولة”، مشيرًا إلى أنه أخذ اثنبن بينما ترك طفل رضيع داخل حضانة.

وقال المصدر: إن “عمليات وزارة الداخلية وفور تلقيها بلاغاً عن الجريمة، انتقل للتعامل معها، واضطروا لكسر باب الشقة، ليجدوا الفيلبينية جثة في طريقها إلى التعفن، بحسب تقرير للأدلة الجنائية”.

وتابع المصدر أن ” التحريات الأولية دلت على أن المجني عليها قضت نحبها خنقاً على يد زوجها المصري الذي تمكن من مغادرة البلاد، مساء أول من أمس، مصطحباً معه اثنين من أبنائه، وترك الثالث (رضيع) في حضانة”.

وأضاف أن القاتل قبل سفره بعث برسالة إلى زميل له مفادها “سافرت معاي اثنين من العيال والثالث بالحضانة ومراتي ميتة بالشقة”، أتبعها بأخرى “أنا أخذت العيال عشان ما يتشتتوا بسبب أمهم”.

وتابع المصدر أن المعلومات دلّت على أن الجيران سمعوا قبل أيام مشادة بين الزوجين، مشيراً إلى أن السلطات الكويتية تُعد مذكرة لإرسالها إلى السلطات المصرية في شأن الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.