شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 4 قتلى في عملية طعن ودهس ببئر السبع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير: ارتفع عدد القتلى جراء عملية طعن ودهس في بئر السبع إلى أربعة قتلى من المستوطنين. وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق عن سقوط مستوطنة صهيونية، جراء عملية طعن في مدينة بئر السبع. بينما أوضحت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال أن منفذ عملية بئر السبع من سكان خورة في النقب. يأتي هذا في الوقت الذي يشارك فيه جهاز (شاباك) في التحقيقات حول عملية الطعن والدهس التي وقعت في بئر السبع.

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