شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار زيلينسكي: القتال مع الروس قد ينتهي خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

وصف أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني، محاولات روسيا السيطرة على العاصمة كييف بأنها أشبه بالانتحار، مرجحا أن ينتهي القتال خلال أسبوعين.

وقال أريستوفيتش في مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء إن السيطرة على العاصمة الأوكرانية تعتبر من الأولويات الرئيسية للقوات الروسية، لكنه اعتبر محاولة القيام بذلك في الوقت الحالي “انتحارا”.

وأضاف أن الأعمال العدائية الفعلية بين البلدين يمكن أن تنتهي في غضون ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع؛ لكنه لم يوضح ما المقصود بذلك، وعلى أي معطيات استندت ترجيحاته تلك.

في الأثناء، لا يرى العديد من المراقبين أي حل في القريب العاجل، وسط استمرار التباعد في وجهات النظر بين البلدين حول أي تسوية تنهي الصراع.

تتزامن تلك التصريحات مع مرور أسابيع على مرابضة أرتال وآليات روسية بمحيط كييف، دون التمكن من دخولها.