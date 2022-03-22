شكرا لقرائتكم خبر عن مليارات الدولارات.. ماذا حدث لأموال «صدام حسين» في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير : أفادت قناة “الجديد” اللبنانية، أن عددًا من المحامين، تقدموا اليوم الثلاثاء، بدعوى أمام القضاء، للتحقيق في اختفاء أموال الرئيس العراقي الراحل “صدام حسين” المجمدة في المصارف اللبنانية.

وحسب القناة، فإن الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، تقدمت بإخبار إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، سجل برقم 4060/ 2022 تاريخ 22/3/2022.

وجاءت الدعوى ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف والأشخاص المعنويين والطبيعيين بجرائم الإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، وإساءة الأمانة، ومخالفة أحكام قانون النقد والتسليف، ومخالفة القرارات الإدارية، وذلك على خلفية ما يعرف بأموال “الرئيس صدام حسين” المجمدة، والتي تقدر بمليارات الدولارات.

وأشارت إلى أن “هذه الأموال تم وضعها في مصارف لبنانية بأسماء موالين للنظام العراقي السابق.

وأوضحت أنه قد توافرت معلومات عن استعمال هذه الودائع في العمليات المصرفية في لبنان ثم تبخرت بفعل الأزمة التي ضربت القطاع المصرفي في لبنان، ومن المتوقع أن تصدر قرارات حاسمة ضد المصارف التي قد يثبت تورطها في هذا الملف.

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