بولندا تقترح إقصاء روسيا من مجموعة الـ20

وارسو: قالت بولندا، اليوم الثلاثاء، أنها اقترحت على الولايات المتحدة الأمريكية استبعاد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، مؤكدة أن الفكرة لاقت “ردا إيجابيا”.

وحسب وكالة “رويترز”، قال وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي بيوتر نواك في بيان إن الاقتراح نوقش في اجتماعات عقدت بواشنطن الأسبوع الماضي.

“خلال الاجتماعات مع (وزيرة التجارة الأميركية) جينا ريموندو، قدمنا اقتراحًا لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين، والذي قوبل بردود إيجابية وموافقة، وسيتم تسليم الأمر إلى الرئيس بايدن.

لم يكن هناك رد فوري من وزارة التجارة الأميركية. بينما لم يعلق أحد المصادر الأميركية على البيان البولندي تحديدًا، والذي قال بشكل منفصل إن روسيا انتهكت الأعراف الدولية، وبالتالي يجب أن تكون هناك عواقب.

كان وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، قد صرح قبل أيام بوجود مناقشات “لإقصاء روسيا عن مجموعة الـ20”.

وتعتبر الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022 ليست مجرد حدث جيوسياسي ضخم، ولكنها أيضًا نقطة تحول جيو-اقتصادية.

فالعقوبات التي فرضها الغرب ضد روسيا هي أشد إجراءات تم فرضها على الإطلاق ضد دولة بحجم روسيا وقوتها وتلحق الضرر بالاقتصاد الدولي ككل وقد تودي به إلى مزالق الركود بحسب ما ذكر تقرير صادر عن مجلة فورن بوليسي.

ففي غضون أقل من 3 أسابيع، قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بعزل البنوك الروسية الكبرى عن النظام المالي العالمي؛ مع منع تصدير المكونات عالية التقنية بالاتفاق مع حلفائها الآسيويين ؛ كما استولت على الأصول الخارجية لمئات من الأثرياء الروس؛ بجانب إلغاء المعاهدات التجارية مع موسكو.