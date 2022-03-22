تحذير من تداعيات حرب أوكرانيا على نمو الاقتصاد العالمي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 22 - مارس - 2022 6:28 مساءً

أسفرت الحرب الروسية الأوكرانية دمار بعض المؤسسات والمنشآت فى العاصمة الاوكرانية كييف ومختلف المدن الأوكرانية، وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الحرب في أوكرانيا ستسرع عمل البنوك المركزية على تشريع العملات الرقمية.

وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيظل في المنطقة الإيجابية، لكن النمو سينخفض بسبب الحرب في أوكرانيا.

ولفتت جورجيفا، أن الدول الأكثر تأثرا بأزمة كوفيد-19 تواجه خطر ركود بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقالت جورجيفا إن تشديد الأوضاع المالية سيكون صدمة كبيرة لاقتصادات كثيرة.

وأوضحت أن الدول الأكثر تأثرا بأزمة كوفيد-19 تواجه خطر ركود بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، فيما الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيظل في المنطقة الإيجابية، لكن النمو سينخفض بسبب الحرب في أوكرانيا.

ولفتت إلى أن احتمال تخلف روسيا عن سداد الديون سيكون له تأثير مباشر محدود على بقية العالم، فيما ستكون الحرب في أوكرانيا تعني جوعا في أفريقيا.

واتهمت كتيبة آزوف التابعة للحرس الوطني الأوكراني القوات الروسية بإطلاق النيران بشكل عشوائي وإسقاط القنابل على البنية التحتية للمدينة، وفق تعبيرها.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، رفضت أوكرانيا إنذارا أخيرا وجهته لها روسيا من أجل تسليم مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرقي البلاد.