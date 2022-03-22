شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: إيران تمتلك 30 موقعًا لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة بدون طيار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات

أكدت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال أن إيران تمتلك 30 موقعاً لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة بدون طيار، يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني.

وقال موقع ”والا“ التابع لدولة الاحتلال، إن أكثر من 30 موقع إنتاج وتخزين وإطلاق طائرات بدون طيار في خدمة الحرس الثوري الإيراني منتشرة في جميع أنحاء إيران“.

وأوضح أن بعض الطائرات يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، وهي قادرة على الوصول إلى أجواء الكيان الصهيوني والتحليق في أجوائها.

كما نوه الموقع أن صور الأقمار الصناعية التي تم نشرها مؤخراً أكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن منطقة الطائرات بدون طيار في إيران التي تعرضت للهجوم، الشهر الماضي.

وأوضحت مصادر نقلا عن تقرير أمني أن بعض مصانع إنتاج الطائرات بدون طيار مملوكة مباشرة للحرس الثوري، كما أن صناعة الطائرات بدون طيار الإيرانية لا تتأثر بالعقوبات الدولية.