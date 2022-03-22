شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحظر بث قناة «يورونيوز» الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت السلطات في روسيا اليوم الثلاثاء، حظر بث قناة “يورونيوز” الأوروبية بسبب تغطيتها للحرب في أوكرانيا.
في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إن الإمدادات الغذائية والطبية في خيرسون توشك على النفاد.
وأضافت الخارجية الأوكرانية أن 300,000 شخص في خيرسون يواجهون كارثة إنسانية بسبب العمليات العسكرية الروسية.
وأضافت خارجية أوكرانيا أن روسيا ترفض فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من المدينة في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف المتواصل.
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