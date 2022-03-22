شكرا لقرائتكم خبر عن مرسوم أميري كويتي يطيح بـ 4 وزراء بشكل مفاجيء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير : أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم صدور مرسوم بتعديل وزاري شمل تعديل أربع حقائب، وجاء كالتالي-حسب القبس-:

– محمد الفارس نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للنفط وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

– د. أحمد الناصر وزيراً للخارجية

– علي الموسى وزيراً للأشغال وزيراً للكهرباء والماء

– محمد الراجحي وزيراً لشؤون مجلس الأمة وزير دولة لشؤون الشباب

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