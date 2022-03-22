التربية توافق على مناقلة 'المقاعد الشاغرة' ضمن خطة الدراسات العليا

وقالت الوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن " قسم الإجازات الدراسية التابع للمديرية العامة للعلاقات الثقافية، اصدر تعليمات وزارية، بشأن مناقلة المقاعد الدراسية الشاغرة ضمن خطة الوزارة للدراسات العليا لعام 2022 - 2023".وأضافت، أن "مناقلة المقاعد الدراسية الشاغرة بالنسبة للمديريات العامة للتربية في جميع المحافظات، تكون ما بين خططهم ، إذ يكون تقديم الطلبات عن طريق المديرية نفسها ، وستجري المناقلة من قبل مديرية الاجازات في ديوان الوزارة".

وأوضحت الوزارة، أنه "بالنسبة للمقاعد الخاصة بالمديريات العامة التابعة لديوان الوزارة ستكون في ديوان الوزارة فيما بينهم"، مشيرةً إلى أن "التقديم يكون عن طريق مديرية الاجازات الدراسية في ديوان الوزارة".

وأشارت التربية إلى، أن "موعد التقديم على مناقلة المقاعد يكون ابتداءً من يوم الاربعاء الموافق 22 / 3 / 2022، ويستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المصادف 23 / 3/ 2022".