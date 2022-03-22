انت الان تتابع خبر محكمة كأس تتخذ قراراً بشأن نقل مواجهة العراق والإمارات من بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-03-22 | 17:15
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ردت محكمة كأس الدولية، اليوم الثلاثاء، على الاعتراض العراقي بشأن نقل مباراة العراق والإمارات ضمن تصفيات كأس العالم، من بغداد إلى الرياض.
وقال اتحاد الكرة العراقي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "محكمةُ كاس الدولية ردّت اعتراضَ الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم الذي تقدمَ به لعَودةِ مُباراة منتخبنا الوطنيّ ونظيره الإماراتي إلى بغداد بعد نقلها إلى السعوديّة، وذلك ضمن التصفياتِ الآسيويّة المُؤهلة إلى نهائياتِ كأس العالم ٢٠٢٢ التي تقامُ في الرابع والعشرين من الشهر الحالي".
وأضاف البيان، أنه "لم تُوافق المحكمةُ على طلبِ العراق على الرغم من الدفوعاتِ التي قدمت وضمت جميعَ القَضايا والأمور التي رافقت المُبارياتَ الدوليّة التي أقيمت في العراق، وكذلك بطولة غرب آسيا للشباب".
ووفقاً لذلك، بحسب البيان، فإن "مُنتخبنا الوطنيّ سيُلاعب نظيره الإماراتي في السعودية بالرابع والعشرين من الشهر الحالي".
وأضاف البيان، أنه "لم تُوافق المحكمةُ على طلبِ العراق على الرغم من الدفوعاتِ التي قدمت وضمت جميعَ القَضايا والأمور التي رافقت المُبارياتَ الدوليّة التي أقيمت في العراق، وكذلك بطولة غرب آسيا للشباب".
ووفقاً لذلك، بحسب البيان، فإن "مُنتخبنا الوطنيّ سيُلاعب نظيره الإماراتي في السعودية بالرابع والعشرين من الشهر الحالي".
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