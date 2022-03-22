انت الان تتابع خبر كيسييه يوقع لبرشلونة بعد خضوعه للفحص الطبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشفت شبكة "سكاي" الرياضية ، أن كيسييه حسم انتقاله لبرشلونة بعقد لمدة أربعة أعوام بعد إجرائه الفحص الطبي في لوغانو السويسرية، وبالتالي سيترك ميلان الصيف المقبل الذي دافع عن ألوانه منذ موسم 2017-2018، أولاً على سبيل الإعارة من المنافس المحلي أتالانتا ثم بعقد نهائي اعتباراً من 2019".وأفاد الصحفي الإيطالي الموثوق جانلوكا دي مارتسيو بأن " برشلونة وكيسييه توصلا إلى اتفاق يقضي بانتقال الأخير إلى "كامب نو" مقابل راتب سنوي قدر بـ6.5 مليون يورو، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في الأسابيع القليلة المقبلة".

ويحتل برشلونة حالياً المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن إشبيلية الثاني و12 عن ريال المتصدر، مع مباراة مؤجلة في جعبته.

