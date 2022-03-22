شكرا لقرائتكم خبر عن تشريع جديد يوجب وجود رقما على جانبى مركب الصيد وعلامة بمنطقة الصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر قانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجوب أن يكون مركب الصيد مرقما على جانبيه وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها.

وفى هذا الصدد جاءت المادة ( 16 ) لتقضي بوجوب أن يكون المركب المخصص للصيد مرقما على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها، وذلك وفقا للقواعد والأوضاع والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية.