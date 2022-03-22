تكريم شيماء عبد الإله وهادية حسنى بالمعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم

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القاهرة - سامية سيد - كرم المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم، كلا من الدكتورة شيماء عبد الإله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة والمتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة هادية حسني، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة عيد الأم وعيد المرأة كرم المعهد العالي للعلوم الإدارية.

جاء ذلك، خلال الحفل، الذي أقامه المعهد برئاسة الدكتور جلال الخضري، عميد المعهد، والدكتور محمد عيد حسونة، الأمين العام، ومحمد سالم، الأستاذ بالمعهد، تحت عنوان" من أجلهن" لتكريم المرأة والأم المصرية.

وأرجع المعهد، اختيار شيماء عبد الإله وهادية حسني، لكونهما من القيادات الشبابية النسائية، التي نجحت في تقديم نموذج متميز لنجاح المرأة المصرية على الصعيدين العملي والسياسي، ونشاطهما الواضح في العمل العام.

وأعربت شيماء عبد الإله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة والمتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في كلمتها خلال الاحتفالية، عن تقديرها وامتنانها لدور المرأة والأم المصرية، موجهة الشكر لوالدتها ووالدها علي ما بذلوه، مؤكدة علي أن اكتمال دور المرأة يتم دائما بدعم من الرجل سواء كان الأب أو الأخ أو الزوج.

وأشارت المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن المرأة المصرية حاليا تعيش لحظة تاريخية من الدعم والتمكين وأصبح بمقدرتها الوصول لكافة المناصب والمواقع وتحقيق ذاتها على كافة الأصعدة.

وقدمت النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لوالدتها ولكل أم مصرية، مشددة علي أهمية دور المرأة في حياة أسرتها وأبنائها وفي المجتمع بشكل عام، وما تبذله من الجهد لتحقيق ذاتها وتطلعاتها بالتوازي مع دورها في أسرتها.