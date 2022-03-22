شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لـ"فريدريش الألمانية" فى بناء قدرات المجتمع المدنى بالتغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، بالتعاون مع شركائها المحللين من المجتمع المدني، مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ومؤسسة جرينيش، ورشة عمل مكثفة لبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني في مجال التغيرات المناخية والتحضير لمشاركة فاعلة في قمة المناخ والتي سوف تنعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022.

تأتي أهمية هذه الورشة والتي نُظمت في الإسكندرية علي مدار أربعة أيام ، في الفترة ما بين 20-23 مارس و تعني بشكل رئيسي، بتعريف الحضور من الجمعيات الأهلية و المبادرات و الفاعلين و الأكاديميين المعتمين بالشأن البيئي، بالمفاوضات الخاصة بتمويل مشروعات إنمائية بهدف مكافحة التغيرات المناخية والحد من آثارها خاصة في دول الجنوب، وعليه يتعين مشاركة فاعلة للمجتمع المدني بكافة مؤسساته في مفاوضات التغيرات المناخية .

ويحضر ورشة العمل مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني و الخبراء المعنيين، بقضايا البيئة بشكل عام والتغيرات المناخية بشكل خاص وذلك لبناء قدراتهم من خلال تدريبات ومحاضرات على المفاوضات والتعريف بكافة المستجدات فيما يتعلق بتحديات المناخ والطاقة، كذلك تعريف بالمبادئ التفاوضية لقمة المناخ.



























