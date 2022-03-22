شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا وهولندا تجمدان أرصدة روسية بقيمة 1,2 مليار يورو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إيطاليا وهولندا، اليوم، تجميد أرصدة روسية بقيمة 1,2 مليار يورو، على خلفية العمليات العسكرية للجيش الروسي في أوكرانيا.

كما قررت اليابان تجميد المشاريع الاقتصادية الخاصة بجزر الكوريل المتنازع عليها بعد انسحاب روسيا من محادثات السلام.

في الوقت نفسه أكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن لديها أنظمة أسلحة كافية للدفاع عن أمنها القومي والحفاظ على التزاماتها تجاه حلف الناتو، مشيرة إلى أنها قدمت أكثر من 4000 صاروخ مضاد للدبابات للقوات الأوكرانية.

فيما كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنه أكد لنظيره الفرنسي أن فرنسا جزء من التنسيق الدولي المشترك لمساعدة أوكرانيا ضد الحرب الروسية.

وأوضح وزير المالية الألماني، أن أوكرانيا تحتاج خطة إعادة إعمار دولية مثل التي تبنتها واشنطن إثر الحرب العالمية الثانية.

وأشارت سلطات مدينة خاركيف، إلى أن القوات الروسية قصفت خاركيف 84 مرة بمختلف أنواع الأسلحة الليلة الماضية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن القوات الروسية تحاول نقل قوات احتياط إلى الحدود الأوكرانية، وتواصل تعبئة وتجنيد السكان المحليين في منطقة دونيتسك بالقوة.