شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: لم يتم العثور على جثث ركاب الطائرة المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن التلفزيون الصيني اليوم، أنه لم يتم حتى الآن العثور على أي ناجين أو حتى جثث لركاب الطائرة الصينية المنكوبة.

وأضاف أن السلطات المحلية أكدت عدم العثور على أي جثث لـ 132 راكبًا الذين كانوا على متن طائرة الـ بوينج التي تحطمت أمس في جنوب البلاد.

وأكد التلفزيون الرسمي أنه لم يكن هناك مواطنون أجانب على متن طائرة الركاب المنكوبة التابعة لشركة “بوينج”، التي انخفض سهمها بأكثر من 8٪ في تعاملات اليوم.

فيما أوضحت شركة تشاينا ايسترن، أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب تحطم الطائرة، معربة عن تعازيها لأهالي الركاب وأفراد الطاقم الذين لقوا حتفهم جميعًا، حسب “روسيا اليوم”.

وبينت أنها شكلت 9 فرق منفصلة للتحقيق في الحادث، مؤكدة أنها ستوقف جميع طائراتها من طراز بوينج حتى نتيجة التحقيق.

وكشفت مصلحة الطيران المدني الصينية، أن الطائرة كانت تقل 123 راكبا و9 من أفراد طاقم الرحلة، مؤكدة أن بيانات التتبع، أظهرت أن الرحلة كانت تسير على ارتفاع طبيعي حتى توقفت فجأة قبل أن تنقطع البيانات فجأة.