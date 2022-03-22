شكرا لقرائتكم خبر عن قرار ياباني عاجل بعد انسحاب روسيا من محادثات السلام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت وكالة رويترز أن اليابان قررت تجميد المشاريع الاقتصادية الخاصة بجزر الكوريل المتنازع عليها، وذلك بعد انسحاب روسيا من محادثات السلام.

جاء ذلك ردًا على ما أعلنته وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ستوقف المفاوضات مع اليابان بشأن معاهدة السلام، بسبب محاولاتها الإضرار بمصالحها الإستراتيجية.

وكانت وزارة الخارجية اليابانية، استدعت السفير الروسي لديها بعد يوم من تعليق موسكو للمحادثات بين البلدين.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الياباني، فرض عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكدًا تجميد إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الروس، وتجميد أصول المؤسسات.

وأكد أن اليابان تتخذ خطواتها بالتنسيق مع مجموعة السبع والمجتمع الدولي، وذلك على خلفية الحرب الروسية غير المبررة على مختلف المدن الأوكرانية.

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت أنه تم إضافة عشرات الأفرد من روسيا وبيلاروسيا، بينهم مسؤولون حكوميون ورجال أعمال، بالإضافة إلى أكثر من عشرة كيانات، من بينها شركات ذات صلة بالجيش، إلى قائمة المستهدفين بتجميد الأصول في البلاد.