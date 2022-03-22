شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: الهجوم الروسي يهدد بحدوث مجاعات عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبرلمان الإيطالي اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الروسي على أوكرانيا يهدد بالتسبب في مجاعات في دول أخرى وطالب بمزيد من المساعدات لصد الغزاة.

وأشار زيلينسكي في أحدث كلمة يلقيها أمام مشرعين غربيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أن شعبه متشبث بالنجاة في حين يدمر الجيش الروسي المدن الأوكرانية ويقتل المدنيين.

وأضاف "بالنسبة للقوات الروسية، أوكرانيا هي البوابة لأوروبا، التي ترغب في اقتحامها، لكن يجب عدم ترك الفرصة للهمجية" وتابع أن عواقب الحرب يشعر بها الناس بالفعل في مختلف أرجاء العالم.

ومضى يقول "أسوأ شيء سيكون المجاعة التي تقترب من بعض الدول، لافتا إلى أن أوكرانيا كانت دائما واحدة من أكبر مصدري الغذاء، لكن كيف لنا أن نزرع (المحاصيل) تحت قصف المدفعية الروسية".