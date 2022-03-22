الصحة العالمية تنتقد الدول التي رفعت تدابير مكافحة كورونا

وقالت المنظمة أنه "مع ارتفاع مؤشر الإصابات بفعل تأثير النسخة الثانية من المتحوّر أوميكرون "بي أيه.2" (BA.2)، ان هذه الدول بعد رفع التدابير الاحترازية وجدت نفسها فجأة أمام ارتفاع واضح بعدد الإصابات".وأوضح مدير الفرع الأوروبي للمنظمة العالمية هانس كلوغه في مؤتمر صحافي عقده في مولدوفا، أنه "متيقظ" للوضع الوبائي الحالي في القارة، مؤكدًا أنه يبقى "متفائلاً".

وأتت هذه التطورات وسط تحذيرات من المنظمة حول خطورة الوضع، خصوصاً مع رصد سلالات فرعية جديدة من أوميكرون.

فقد أكدت المنظمة أنه "من السابق لأوانه إعلان النصر على الجائحة"، مشير إلى أنها "تراقب السلالات BA.1 و BA.2 و BA.3 الواقعة تحت مظلة أوميكرون، بما في ذلك المتحور BA.2، الذي رصد في نحو 50 دولة في العالم".



كما حذّر خبراء المنظمة من أن "الاكتفاء بإعطاء جرعات لقاح معززة لا يشكل استراتيجية قابلة للاستمرار في مواجهة المتحورات الناشئة، ودعوا إلى لقاحات جديدة تحمي بشكل أفضل من انتقال العدوى".

إلى ذلك، أعلنت دول كثبيرة في أوروبا رفع الإجراءات الاحترازية التي كانت أقيمت بسبب الوباء، وسط تحذيرات من خطورة الوضع، حيث إن الجائحة لم تنتهِ بعد.

