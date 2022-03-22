غوتيريش: الحرب الروسية الأوكرانية 'عبثية ومروعة'

وقال غوتيريش في تعليقات نشرها المتحدث باسم الأمم المتحدة على "تويتر" واصفا الحرب بـ "العبثية والمروعة"، مؤكدا أنها "لن تسفر عن خروج أي منتصر، وسيتعين على الجميع بعد ذلك الانتقال من ساحة القتال إلى طاولة السلام".و شدد على أن "الوقت حان لوقف القتال وإعطاء فرصة للسلام".

وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بوقت سابق اليوم أن عدد الأوكرانيين الذين لاذوا بالفرار إلى الخارج بلغ حتى الآن ثلاثة ملايين و‭‭5‬‬‭‭56924‬‬ شخصاً، وإن أكثر من مليونين عبروا الحدود إلى بولندا. وقال المتحدث باسم المفوضية، ماثيو سالتمارش، في إفادة صحافية "هذه مرحلة مأسوية للشعب الأوكراني تحققت في أقل من شهر"، مؤكداً أن ربع عدد السكان فروا، معتبرا أن سرعة وحجم هذا التدفق لا مثيل له في الآونة الأخيرة.

