انت الان تتابع خبر غوتيريش: الحرب الروسية الأوكرانية 'عبثية ومروعة' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن استمرار العملية العسكرية التي تجري في أوكرانيا غير مقبول أخلاقيا، ولا يمكن الدفاع عنه سياسيا ولا معنى له عسكريا.
وقال غوتيريش في تعليقات نشرها المتحدث باسم الأمم المتحدة على "تويتر" واصفا الحرب بـ "العبثية والمروعة"، مؤكدا أنها "لن تسفر عن خروج أي منتصر، وسيتعين على الجميع بعد ذلك الانتقال من ساحة القتال إلى طاولة السلام".
و شدد على أن "الوقت حان لوقف القتال وإعطاء فرصة للسلام".
وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بوقت سابق اليوم أن عدد الأوكرانيين الذين لاذوا بالفرار إلى الخارج بلغ حتى الآن ثلاثة ملايين و556924 شخصاً، وإن أكثر من مليونين عبروا الحدود إلى بولندا. وقال المتحدث باسم المفوضية، ماثيو سالتمارش، في إفادة صحافية "هذه مرحلة مأسوية للشعب الأوكراني تحققت في أقل من شهر"، مؤكداً أن ربع عدد السكان فروا، معتبرا أن سرعة وحجم هذا التدفق لا مثيل له في الآونة الأخيرة.
و شدد على أن "الوقت حان لوقف القتال وإعطاء فرصة للسلام".
وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بوقت سابق اليوم أن عدد الأوكرانيين الذين لاذوا بالفرار إلى الخارج بلغ حتى الآن ثلاثة ملايين و556924 شخصاً، وإن أكثر من مليونين عبروا الحدود إلى بولندا. وقال المتحدث باسم المفوضية، ماثيو سالتمارش، في إفادة صحافية "هذه مرحلة مأسوية للشعب الأوكراني تحققت في أقل من شهر"، مؤكداً أن ربع عدد السكان فروا، معتبرا أن سرعة وحجم هذا التدفق لا مثيل له في الآونة الأخيرة.