مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين داخلية العراق والأردن

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس وكلاء الأمن الوطني، عقد اليوم الثلاثاء، جلسته السادسة لعام 2022، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس، حيث تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وأكد الأعرجي، خلال الجلسة، على "ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الأمنية والاستخبارية، لتحقيق الأمن المستدام".

وشهدت الجلسة، وفق البيان، "الموافقة على إبرام (مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين وزارتي الداخلية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية)".