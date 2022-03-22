الاتحاد الأوروبي يوافق على استراتيجية أمنية تتضمن إنشاء قوة للرد السريع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اتفق وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، على استراتيجية أمنية تهدف إلى تعزيز الحضور العسكري للتكتل تتضمن إنشاء قوة للرد السريع يصل قوامها إلى خمسة آلاف جندي يمكن نشرهم بسرعة في حالة الأزمات.



وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان صحفي "التهديدات تتزايد وتكلفة الجمود واضحة، واصفا الوثيقة التي ترسم معالم الطموحات الأوروبية في الدفاع والأمن بحلول عام 2030 بأنها مبادئ إرشادية للعمل".

واضاف "الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يكون قادراً على حماية مواطنيه والمساهمة في السلم والأمن الدوليين"

في الوقت نفسه، اشار الاتحاد الأوروبي الى إنه يعتبر أن جهوده مكملة لعمليات حلف شمال الأطلسي ولا تهدف إلى التنافس مع التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة باعتباره ركيزة الدفاع الغربي.

ومن المتوقع أن يقر زعماء الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية الأمنية، التي يشار إليها بالبوصلة الاستراتيجية، في قمة تعقد يومي الخميس والجمعة في بروكسل.