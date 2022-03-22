740 مشاركًا من 25 دولة.. ختام مؤتمر "مارلوج 11" للنقل البحري بالإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات،" مارلوج 11"، اليوم الثلاثاء، والذي نظمه معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، علي مدار ثلاثة أيام

وشهدت الجلسة الختامية حضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية ورئيس المؤتمر، والدكتور يسري الجمل، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر.

وقال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن المؤتمر أصبح علامة مميزة في صناعة النقل البحري، ملتقى للكوادر المتميزة في تطوير صناعة النقل البحري والموانئ.

وأضاف أن المؤتمر أقيم تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بمشاركة أكثر من 25 دولة و740 مشاركًا.

وأوضح عبد الغفار، أن المعرض الدولي الذي أقيم علي هامش المؤتمر حظي بمشاركة من 26 عارضًا بينهم عارضين من أوروبا والوطن العربي في مجالات مختلفة تتعلق بصناعة النقل البحري وتطوير الموانئ.