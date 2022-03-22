محافظ بني سويف يحيل نائب رئيس مدينة إهناسيا ورئيس قسم الإشغالات للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أحال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مدينة إهناسيا المسؤول عن ملف الإشغالات، ورئيس قسم الإشغالات للتحقيق، وذلك لتقصيرهما في عملهما، ما تسبب في إعاقة حركة سير المواطنين، وتعطيل الحركة المرورية.

ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية بالمتابعة المستمرة والتواجد بالشارع، وعدم السماح بأي قصور من جانب المختصين، خاصة في الملفات الحيوية التي تتعلق بخدمات أساسية يتعامل معها المواطن بشكل أساسي

جاء ذلك خلال جولته والتي تضمنت افتتاح عدد من المشروعات في مجالي التعليم والصحة بتكلفة بلغت 10 مليون جنيه.

تجدر الإِشارة إلى أن محافظ بني سويف قام بتغيير خط وبرنامج الزيارة بشكل مفاجئ، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين