266 مليون بيضة.. تعرف على إنتاج الإسكندرية من اللحوم والدواجن- أرقام وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أنهت مديرية الطب البيطري في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، استعدادات المجازر لتوفير الكميات اللازمة من اللحوم والدواجن وسد احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

وقال الدكتور يوسف شباط، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، أنه يجري العمل على توفير كميات كافية من اللحوم والدواجن ذات جودة عالية وبأسعار تناسب الجميع.

وأشار إلى أن المحافظة بها 7 مجازر للدواجن يمكنها استيعاب 83 ألف و300 طائر يوميًا، فضلا عن 561 مزرعة للدواجن تنتج نحو 11 مليون طائر تسمين سنويًا، ونحو 266 مليون بيضة في العام.

وفي مجال الإنتاج الحيواني، أوضح شباط، أن المحافظة بها 3 مجازر حكومية للماشية، بإجمالي طاقة استيعابية 30 ألف ذبيحة شهريًا، و188 مزرعة حيوانات.

وأضاف أن مزارع الحيوانات تنقسم إلى 3 أنواع، النوع الأول مزارع تشتمل على أكثر من 2000 رأس ماشية وعددها 4 مزارع و تنتج 30 لتر لبن لكل رأس يوميًا، والثاني مزارع تستوعب أقل من 500 رأس ماشية وعددها 75 مزرعة وتنتج من 10-15 لتر لبن لكل رأس يوميًا.

أما عن النوع الثالث من مزارع الحيوانات،أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أنها تشتمل على أقل من 200 رأس، وينتج من 10-15 لتر لبن لكل رأس يوميًا.

وأكد في بيان، اليوم، أن مديرية الطب البيطري تعمل على توفير اللقاحات والتحصيانات للحيوانات والدواجن لحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

ومن جانبه، لفت اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى أن كافة المديريات الخدمية بالمحافظة كثفت الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع أمام المواطنين بكميات كافية والالتزام بالأسعار الاسترشادية، مؤكدا على توافر رصيد استراتيجي من السلع الأساسية والغذائية.