رئيس هيئة الأرصاد الجوية: أبليكيشن لمعرفة تنبؤات الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تدشين موبايل أبليكشن مصري لمعرفة تنبؤات الطقس والأرصاد الجوية أولا بأول.

جاء ذلك خلال خلال كلمته بالاحتفالية المقامة اليوم، الثلاثاء، بمقر هيئة الأرصاد الجوية بمناسبة، اليوم العالمي للأرصاد الجوية، تحت شعار شعار "الإنذار المبكر والعمل المبكر".

وأكد طاحون، أن الفترة الماضية أصبحت توقعات وتنبؤات الأرصاد الجوية أدق وأصح، والاعتماد عليها أصبح قويا ورأينا رد فعل وإشادة من الجميع بجهود العاملين في الهيئة ووزارة الطيران المدني.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير محطات الرصد الجوي وتوفير كافة الأجهزة ونظم الاتصال لتصبح أكثر فعالية لمواجهة التغيرات المناخية حرصا على الصالح العام.

حضر الاحتفالية الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، واللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وقيادات الوزارتين والهيئة العامة للأرصاد الجوية.​