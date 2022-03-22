حازم الجندي: الوفد لم يتخلى يومًا عن دوره في دعم الطبقة الكادحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إن الوفد لم يتخلى يوما عن أداء دوره في دعم الطبقة الكادحة، وإنه دائماً على تواصل مباشر مع المواطنين في الشارع المصري يستمع لشكواهم ويعمل على حلها من خلال التواصل الدائم مع كل أجهزة الدولة.

جاء ذلك خلال تدشين مبادرة "مشغلي"، اليوم الثلاثاء، في محافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمساعدة السيدات على بدء مشروعات صغيرة لإنتاج الملابس المختلفة، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد.

ووجه الجندي التحية إلى عظيمات مصر، قائلًا: "أغتنم هذه المناسبة لكي أوجه تحية فخر واعتزاز إلى المرأة المصرية، فهي ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية، فقد كانت ولاتزال السند والأمل في كل أزمة مرت بها الدولة، والدرع الواقي أمام كل من يحاول النيل من هذا الوطن".

وأضاف الجندي أنه في ضوء الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو إطلاق مبادرة "حياة كريمة" والتي كان أحد أهم بنودها تنمية القرى الأكثر احتياجا وفقا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا فهي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامحها، وفي ضوء إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كان لزاما أن يتم التحرك على نطاق واسع وفي إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر للوصول إلى هذه اللحظة.

وتابع الجندي: "أقف متحدثاً معكم اليوم في لحظة يمتزج في نفسي مزيج من السعادة والفخر بوجودي معكم في هذا المحفل وسط ممثلين من فئات المجتمع المصري العظيم، لأعلن تدشين مبادرة "مشغلي"، والتي تتضمن تدشين 4 مشاغل بقرى المركز، وتخصيص 30 مشروعا صغيرا لسيداتنا الكرام".

ولفت الجندي إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يتحمله المجتمع المدني مع الدولة المصرية في توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتكريما للأمهات بمناسبة "عيد الأم" ومن أجل مساعدتهن على نفقات الحياة في ظل الظروف الراهنة.

وشملت المبادرة إقامة 30 مشروعا صغيرا و4 مشاغل كبرى بقرى مركز "زفتى" بطاقة إجمالية 100 ماكينة خياطة للسيدات.

حضر الافتتاح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والفنانة سميرة عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، وعبدالعزيز النحاس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب، وفؤاد بدراوي، سكرتير عام الوفد، وعدد من قيادات الحزب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.