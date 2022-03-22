طلب إحاطة لزيادة قيمة معاش تكافل وكرامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن زيادة التحويلات النقدية للمستفيدين ببرنامج " تكافل وكرامة".

وقال محسب، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن برنامج تكافل وكرامة هو أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة وتستفيد منها الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، من خلال تحويلات نقدية؛ لتخفيف العبء عن كاهل هؤلاء البسطاء، مشيرًا إلى أن البرنامج أسهم مع معاش الضمان الاجتماعي في خفض معدلات الفقر في مصر لأول مرة عام 19/2020 إلى 29.7%، حيث يقدم البرنامج دعمًا بقيمة 19 مليار جنيه.

وأضاف محسب: "شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التضخم في العالم ومن بينها مصر؛ بسبب تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، وهو ما انعكس على أسعار السلع والخدمات الأساسية بشكل كبير."

وأشار عضو مجلس النواب إلى تأكيد الحكومة استمرار دورها في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال برامج الحماية الاجتماعية؛ ولكي تواصل انخفاض معدلات الفقر خلال عام 2021/2022، بالإضافة إلى حرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية.

وتابع محسب: "يجب علينا البحث عن طريقة جيدة لتوصيل الدعم لمستحقيه، والحقيقة أن برنامج تكافل وكرامة من أفضل البرامج التي حققت هذا الهدف"، موضحًا أن برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، يضم عددًا من البرامج الفرعية؛ هي برنامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وبرنامج الإغاثة في النكبات والكوارث الفردية والعامة، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وطالب محسب بزيادة التحويلات النقدية للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة"، بما يضمن لهم مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو ما يوفر لهم حياة كريمة، وهو الهدف الذي تسعى الدولة للوصول إليه في ظل الجمهورية الجديدة .