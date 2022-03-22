روسيا: السجن لمن ينشر أخبارا مضللة عن الحرب

أقرّ النواب الروس الثلاثاء قانونًا ينصّ على فرض عقوبات قاسية على من ينشر "أخبارا مضللة" بشأن عملياته موسكو في الخارج. وجاء في بيان صادر عن البرلمان أن النصّ الذي تمّ تبنيه بعد القراءة الثالثة يعاقب "النشر العام للمعلومات المضللة عمدًا" بشأن "أنشطة أجهزة الدولة الروسية خارج الأراضي الروسية".



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