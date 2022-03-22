تويتر: النظام العالمي الجديد الذي أشار إليه بايدن ليس مؤامرة

قال موقع "تويتر" إن كثيرا من الأمريكيين الذين ناقشوا خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس وخصوصا عبارة "النظام العالمي الجديد" التي وردت في الخطاب، فسروا هذه العبارة بشكل خاطئ وأكدوا أنها تعني وجود مؤامرة نخبوية سرية لتشكيل حكومة عالمية قمعية.

وقال "تويتر" في منشور هذا الصباح إن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأثار قول بايدن "نظام عالمي جديد" الدهشة والسخرية في كل من الولايات المتحدة وحول العالم، و أصبحت هذه العبارة أحد الموضوعات الشائعة على موقع "تويتر" خصوصا في الولايات المتحدة التي تشهد صراعا بين أنصار الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

يذكر أنه تم استخدام مصطلح "النظام العالمي الجديد" تاريخيا للإشارة إلى حقبة التغيير العالمي الكبير، وقد استخدمه سياسيون مثل الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.