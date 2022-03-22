روسيا: لا أحد رابح في أي حرب نووية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 22 - مارس - 2022 3:33 مساءً

أكدت روسيا أنها تتبنى نهجاً مسؤولا في مثل تلك المسائل الحساسة، وذلك في رسالة طمأنة للغرب، بعد أن سرت مخاوف من احتمال استعمال أسلحة نووية أو حتى اندلاع حرب نووية.

ورأى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في أي حرب نووية، مشددا على ضرورة عدم خوض مثل هذه الحرب أبدا.

نهج مسؤول

كما أضاف في تصريحات تلفزيونية، بحسب ما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء أن بلاده تتبنى “نهجا مسؤولا” تجاه المسائل المتعلقة بالأسلحة النووية ولا تصعد الأمور على الإطلاق

أتى ذلك، بعد أن أفاد مسؤول استخباراتي بارز في حلف شمال الأطلسي (الناتو) مساء أمس الاثنين، بحسب ما نقلت شبكة أن بي سي الأميركية، أن بيلاروسيا تستعد للسماح لروسيا بنشر محتمل لأسلحة نووية على أراضيها.

كما أضاف أن القوات البيلاروسية قد تهاجم أوكرانيا قريبا بعدما سمحت للقوات الروسية باستخدام أراضيها في عمليتها العسكرية التي بدأتها هناك يوم 24 فبراير الماضي.

يشار إلى أنه بعد حوالي أسبوع على انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية، تنامت المخاوف من إمكانية اندلاع حرب أوسع، أو حتى حرب نووية، لاسيما مع تصريحات مسؤولين روس على رأسهم وزير الخارجية الذي كرر أكثر من مرة أن أي حرب ستندلع ستكون حربا عالمية ثالثة مدمرة، دون أن يستبعد أن تكون نووية أيضا!

كما ارتفعت المخاوف من أن تنزلق القارة الأوروبية برمتها إلى صراع مفتوح مع موسكو، لا سيما بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع الأسلحة الدفاعية في بلاده ومن ضمنها النووية في حال تأهب.