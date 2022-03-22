روسيا.. الحكم على المعارض نافالني بالسجن 9 سنوات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 34 دقيقة

قضت محكمة روسية، اليوم الثلاثاء، بسجن المعارض البارز أليكسي نافالني 9 سنوات بتهمة الاحتيال، في حكم سيبقي أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيدا عن النشاط السياسي لسنوات مقبلة.

ويقضي نافالني، الذي أدين أيضا بتهمة ازدراء المحكمة، حكما لمدة عامين ونصف العام في معسكر اعتقال شرقي موسكو بسبب عدم الالتزام بإطلاق السراح المشروط والمتعلق بتهم يقول إنها ملفقة لوأد طموحاته السياسية.

ورفض نافالني الذي غرمته المحكمة مبلغ 1.2 مليون روبل (11535 دولار) أحدث قضية جنائية أقيمت ضده باعتبارها ذات دوافع سياسية، وقال إنه غير مذنب.

ويرى أنصار نافالني الاتهامات على أنها محاولة لإسكاته وإحباط طموحاته السياسية.

ولطالما كان نافالني شوكة في خاصرة الرئيس بوتين، واتهمه بالفساد المالي وادعى أنه يمتلك قصرا فخما على البحر الأسود.

ويسعى حلفاء نافالني لتحدي الأحزاب الموالية للكرملين في الانتخابات البرلمانية هذا العام، وحذر الرئيس بوتين يوم الخميس من التدخل الخارجي في شؤون روسيا والانتخابات.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية الأوروبيون يوم الاثنين، لمناقشة فرض مزيد من العقوبات على روسيا بشأن هذه القضية.

وهناك انقسامات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، حيث تمضي ألمانيا قدما في مشروع نورد ستريم 2 الذي سينقل الغاز مباشرة من روسيا إلى ألمانيا.

وتعارض بولندا ودول البلطيق المشروع. وقالت ليتوانيا يوم الجمعة إنه ينبغي وقفه مؤقتا لما بعد الانتخابات البرلمانية في روسيا المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.