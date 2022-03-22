الدفاع الروسية تنشر خسائر جيش أوكرانيا آخر 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، الثلاثاء، الخسائر التي مني بها الجيش الأوكراني في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إنه تم تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال.

وأضاف أنه من بين المواقع التي جرى قصفها منظومتي إطلاق صواريخ متعددة ونظام صاروخي مضاد للطائرات و8 مستودعات صواريخ تحتوي على أسلحة وذخيرة مدفعية و101 مكان تخزين عتاد عسكري.

وذكر أنه تم إسقاط 14 طائرة مسيّرة أوكرانية، لترتفع الحصيلة إلى 230 منذ بدء العملية العسكرية التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

وأضاف: “مروحياتنا القتالية دمرت 9 دبابات و7 مدرعات أوكرانية خلال ضرباتها الليلية”.

وعلى صعيد العمليات الأرضية، تقدمت القوات الروسية 6 كيلومترات في إقليم دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وسيطرت على بلدة أوروجاينويه.

وفي السياق ذاته، سيطرت قوات دونيتسك ولوغانسك المواليتين لروسيا على 8 بلدات في دونباس خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

خسائر روسيا

في المقابل، نشر موقع إخباري روسي حصيلة “هائلة” لقتلى الجيش الروسي في حرب أوكرانيا، قبل أن يسارع إلى حذف الرقم.

وذكر موقع صحيفة التابلويد الروسية “كومسومولسكايا برافدا” المؤيدة للحكومة الروسية أن قرابة 10 آلاف جندي روسي قتلوا في الحرب المندلعة في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

ولم يمض وقت طويل حتى حذف الموقع الإخباري الروسي هذه الحصيلة، وقال في بيان أصدره لاحقا إنه تعرض للاختراق.

وسرعان ما تلقفت وسائل الإعلام الغربية القصة وسلطت الضوء عليها، فنشرت صحف ومجلات ومواقع مثل “الغارديان”، و”فورين بوليسي” و”نيويورك بوست” و”ديلي ميل” تقارير عن هذا الحدث، وركزت هذه المنصات الإعلامية على الفرق الهائل بين هذه الحصيلة والحصيلة الرسمية في روسيا.