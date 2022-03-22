إدانة المعارض الروسي أليكسي نافالني بتهم «احتيال» جديدة

أدانت محكمة روسية، اليوم الثلاثاء، المعارض المسجون أليكسي نافالني، بتهمة الاحتيال على نطاق واسع.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن القاضية مارغاريتا كوتوفا القول عند تلاوة قرار الإدانة اليوم، إن «نافالني ارتكب احتيالاً، أي اختلس أصول شخص ما عبر الأكاذيب واستغلال الثقة».

وأعلنت المحكمة أن نافالني مذنب في جميع تفصيلات الاحتيال التي اتُهم بارتكابها. وكان تم توجيه اتهام رسمي لنافالني بازدراء المحكمة. وسيتم إعلان قرار المحكمة في هذا الصدد وعقوبة نافالني في وقت لاحق.

ويعد نافالني، المحتجز في معسكر عقابي في بوكروف، على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق موسكو، من أشد معارضي الرئيس الروسي بوتين. وتعرضت محاكمته لانتقادات لكونها ذات دوافع سياسية.

وقال فريق نافالني، إن مطالب الادعاء هي دليل آخر على الطبيعة غير المشروعة للمحاكمة. وقالت المتحدثة باسمه كيرا يارمش، «قلنا من قبل إن بوتين يريد إبقاء نافالني في السجن إلى الأبد»، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ووفقاً لفريق نافالني، فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً في تهمة إساءة استخدام أموال مؤسسته لمكافحة الفساد المحظورة حالياً، وإهانة قاضٍ.