انت الان تتابع خبر حارس مرمى الكاميرون ينجو من الموت باعجوبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت تقارير صحفية كاميرونية ان "أندري أونانا يقود سيارته، متجها من العاصمة الكاميرونية ياوندي، نحو مدينة دوالا، حيث يقيم منتخبه الوطني معسكرا تدريبيا، استعدادا لمواجهة المنتخب الجزائري الجمعة المقبلة، ضمن منافسات ذهاب الدور الأخير لتصفيات كأس العالم في قطر 2022".واضافت ان "سيارة أندري أونانا تحطمت إثر الحادث، فيما نجا حارس مرمى فريق أجاكس أمستردام الهولندي من الموت".

ويشغل أندري أونانا منصب حارس مرمى أساسي في صفوف منتخب الكاميرون، وخاض كامل مواجهات نهائيات كأس أمم إفريقيا النسخة الأخيرة والتي استضافتها الكاميرون، وعددها 7 مباريات.

