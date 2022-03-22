إحصائية جديدة للفارين من 'مأساة' أوكرانيا

وقال المتحدث باسم المفوضية ماثيو سالتمارش في إفادة صحفية، إن "عدد الأوكرانيين الذين لاذوا بالفرار إلى الخارج بلغ الآن ثلاثة ملايين و500 ألف شخص، وإن أكثر من مليونين عبروا الحدود إلى بولندا".

وأشار سالتمارش إلى أن "هذه مرحلة مأسوية أخرى بالنسبة للشعب الأوكراني وتحققت في أقل من شهر". وأضاف أن 6.5 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا.



وتابع "تتحدث عن ربع عدد السكان تقريبا. لم يسبق لسرعة وحجم هذا التدفق وأزمة النزوح هذه مثيل في الآونة الأخيرة".