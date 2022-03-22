الذهب الأسود يعود إلى المنطقة الحمراء

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بغداد - ياسين صفوان - انخفضت أسعار الذهب الأسود في تعاملات، اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك بعد أن قفزت الأسعار في وقت سابق في ظل مناقشات الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تطال صادرات النفط.