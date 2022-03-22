موسكو: ليس هناك رابحون في أي حرب نووية

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في تصريحات تلفزيونية، أنه "لا يمكن أن يكون هناك رابحون في أي حرب نووية، مشددا على ضرورة عدم خوض مثل هذه الحرب أبدا".

وأضاف ، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن "بلاده تتبنى "نهجا مسؤولا" تجاه المسائل المتعلقة بالأسلحة النووية ولا تصعد الأمور على الإطلاق".



أتى ذلك، بعد أن أفاد مسؤول استخباراتي بارز في حلف شمال الأطلسي (الناتو) مساء أمس الاثنين، بحسب ما نقلت شبكة أن بي سي الأميركية، أن بيلاروسيا تستعد للسماح لروسيا بنشر محتمل لأسلحة نووية على أراضيها.

يشار إلى أنه بعد حوالي أسبوع على انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي أوكرانيا، تنامت المخاوف من إمكانية اندلاع حرب أوسع، أو حتى حرب نووية، لاسيما مع تصريحات مسؤولين روس على رأسهم وزير الخارجية الذي كرر أكثر من مرة أن أي حرب ستندلع ستكون حربا عالمية ثالثة مدمرة، دون أن يستبعد أن تكون نووية أيضا!.

