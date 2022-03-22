شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات "حياة كريمة" تستقبل ثالث لقاءات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت غرفة العمليات المركزية للمشروع القومى "حياة كريمة"، استقبال ثالث لقاءات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بحضور كافة أعضاءه، حيث تم مناقشة تفاصيل التنسيق الفعال لتوزيع جهود المؤسسات والجمعيات الأهلية المشاركة فى التحالف لوضع قاعدة بيانات موحدة يعمل من خلالها التحالف.

كما ناقش اللقاء التحديات والمشاكل التى تواجه العمل الأهلى لتحقيق أهدافه التنموية فى أكثر من قطاع، خاصة بمجال الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم ومنها مصر، وخاصة مع دخول شهر رمضان الكريم.

وفى هذا الشأن تم استعراض الخطوات الأولى لتوزيع المواد الغذائية للفئات المستحقة خلال شهر رمضان وتنسيق توزيعها بالمحافظات وفقاً لأنشطة المؤسسات والجمعيات الأهلية المشاركة بالتحالف، بجانب أوجه التعاون لتنفيذ عدد من التدخلات فى مجال الصحة.