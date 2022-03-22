شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للنواب: مجلس النواب يدعم آمال وتطلعات الشعب المصرى فى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مشاركته ضمن الوفد البرلماني المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب في أعمال الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة حالياً في إندونيسيا، شارك المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية.

وخلال كلمته بالاجتماع، استعرض المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب التجربة المصرية في دعم عمل مجلس النواب المصرى، بداية من الأساس الدستوري، والذي يكفل استقلالية البرلمان وأعضائه في ممارسة وظائفهم التشريعية والرقابية، ووضع كافة الأسس الجديرة بكفالة تيسير أعمالهم.

كما تناول المستشار أحمد مناع خلال مداخلته الإجراءات المنصوص عليها في الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تكفل تيسير مهمة أعضاء مجلس النواب، وتوفير كافة السبل الداعمة لعملهم، مُستعرضاً دور الأمانة العامة لمجلس النواب في تقديم الدعم الفني والإداري لأعضاء مجلس النواب، وهو ما يضمن قيام مجلس النواب بدوره كداعم لآمال وتطلعات الشعب المصري في حياة كريمة.

جدير بالذكر أن جمعية أمناء العموم للبرلمانات الوطنية تعمل كهيئة استشارية للإتحاد البرلماني الدولي، وتضم في عضويتها أمناء العموم للبرلمانات الوطنية في جميع أنحاء العالم.