شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن التنسيقية تشهد مع محافظ البحيرة افتتاح معرض أهلا رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة أبوحمص - محافظة البحيرة، برفقة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وعدد من القيادات الشعبية.

ويضم المعرض مختلف السلع الأساسية لشهر رمضان المبارك وبأسعار مخفضة مما يساعد في التخفيف على المواطن.

وعلى هامش الافتتاح استطلعت كليب أراء المواطنين حول المعرض، وأعرب المواطنون عن إعجابهم الشديد بالمعرض، وطلباتهم بمد فترة انعقاد المعرض، وثبات الأسعار المعلنة، ورغبتهم في إقامة المزيد من هذه المعارض بأسعار مخفضة إسهامًا في القضاء علي الغلاء.



