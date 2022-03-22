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نائبة عن التنسيقية تشهد مع محافظ البحيرة افتتاح معرض أهلا رمضان

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القاهرة - سامية سيد - شهدت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة أبوحمص - محافظة البحيرة، برفقة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وعدد من القيادات الشعبية.

ويضم المعرض مختلف السلع الأساسية لشهر رمضان المبارك وبأسعار مخفضة مما يساعد في التخفيف على المواطن.

وعلى هامش الافتتاح استطلعت كليب أراء المواطنين حول المعرض، وأعرب المواطنون عن إعجابهم الشديد بالمعرض، وطلباتهم بمد فترة انعقاد المعرض، وثبات الأسعار المعلنة، ورغبتهم في إقامة المزيد من هذه المعارض بأسعار مخفضة إسهامًا في القضاء علي الغلاء.

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رشا كليب
رشا كليب

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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