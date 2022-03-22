شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الأوكراني يكشف مفاجأة عن موعد انتهاء الحرب مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم، أن العمليات القتالية مع روسيا قد تنتهي في غضون أسبوعين أو ثلاثة.

وأوضح أن اجتماع بين زيلينسكي وبوتن، سيكون ممكنا عند جهوزية مسودة خارطة طريق للتفاوض، مؤكدًا أنه لا يمكن التوصل لقرار جوهري إلا من خلال اجتماع بين الرئيسين.

وأشار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إلى أن كييف مستعدة لمناقشة وضع القرم ودونباس بعد وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن قضايا خلافية عديدة ما زالت مع الروس، أبرزها سلامة أراضينا والضمانات الأمنية.

من ناحيته أكد الكرملين، أن المحادثات مع أوكرانيا ليست “جوهرية” بشكل كاف، مطالبًا أمريكا التوقف عن تهديداتها وإمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأضاف أن موسكو تستمع لرأي أولئك الذين لا يوافقون على العملية العسكرية في أوكرانيا لكنهم أقلية ويشكلون 25 %، مؤكدًا أن روسيا لا تخطط لنشر ملخص موقفها في المفاوضات مع الجانب الأوكراني.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن 15 قتيلا و37 جريحا في هجمات على مرافق رعاية صحية في أوكرانيا حتى 18 مارس الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة، أن أكثر من 3,5 مليون أوكراني هربوا من البلاد بسبب الحرب.