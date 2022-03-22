انت الان تتابع خبر عدي الربيعي يفوز بعضوية الاتحاد العربي للجودو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الربيعي، بحسب بيان للاتحاد، ان "ترشيحه جاء بدعم مباشر من رئيس الاتحاد العراقي سمير الموسوي لشغل منصب العضوية في الاتحاد العربي وتمثيل العراق في الكابينة الجديدة".

وأضاف أن "الانتخابات جرت على هامش البطولة العربية المقامة في الأردن بمشاركة منتخبي العراق للشباب والمتقدمين".



وبهذا المنصب الجديد بات الاتحاد العراقي للجودو يمتلك صوتين في الاتحادات الخارجية اذ يشغل رئيس الاتحاد سمير الموسوي منصب نائب رئيس الاتحاد الاسيوي باللعبة.