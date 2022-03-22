اسود الرافدين يختتمون تدريباتهم قبل المغادرة إلى الرياض

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " (30) لاعباً شاركَوا في تدريبات اليوم هم كلٌ من: جلال حسن، محمد حميد، دلوفان مهدي، محمد شاكر، أحمد إبراهيم، عباس قاسم، حسن عبد الكريم، محمد علي عبود، سعد عبد الأمير، شيركو كريم، مهند عبد الرحيم، بشار رسن، مهند جعاز، حسين علي، أيمن حسين، علي فائز، حسن رائد، إبراهيم بايش، مصطفى محمد جبر، علاء عباس، أحمد فرحان، زيدان إقبال، علي الحمادي، جيستن ميرام، رسلان حنون، مناف يونس، ضرغام إسماعيل، أمجد عطوان، مصطفى ناظم، محمد مزهر".واضاف ان "لاعب المُنتخب الوطني، المحترف في صفوف هامربي السويدي، مهند جعاز، عبّر عن سَعادته الغامرة بتواجده للمرةِ الأولى في بـغــــداد، وفي الوقت نفسه لم يخفِ حزنه كون الوقت غير كافٍ للتواجد فترة أطول في هذه الأجواءِ الجَميلة في العاصمةِ بـغــــداد، وإن الوقت قصيرٌ، حيث سنغادرُ اليوم الى الرياض".

واوضح جعاز: "لدينا ملاكٌ تدريبي مميزٌ بقيادة غني شهد، وسبق أن عملت معه في وقتٍ سابقٍ مع المنتخب الأولمبي، وكذلك مع المدربين حيدر نجم وسردار محمد".



من جانبه، أوضحَ لاعب المُنتخب الوطني، المحترف في صفوف الصفاقسي التونسي، حسين علي: إن "المُنتخب الوطني يعيش أجواءً مثاليةً، وهدف الجميع تحقيق نتيجة إيجابية"، مؤكداً: إن "قرار نقل المباراة إلى ملعبٍ محايدٍ كان محزناً بالنسبةِ لنا، وكنا نتمنى اللعبَ في بـغــــداد التي تعطينا القوةَ والايجابيّة أكثر من أي منافسٍ، لكن تركيزنا حالياً ينصب من أجل تحقيق الفوز، ولا فرقَ سواء لعبنا في السعودية أو أي مكانٍ آخر، لأننا عازمون على تحقيق الفوز في هذه المباراة".

ومن المؤمل أن يغادرَ وفد المُنتخب الوطني إلى الرياض مساء اليوم الثلاثاء لخوض مواجهةِ الإمارات المهمة ضمن التصفياتِ المُؤهلةِ لمونديال قطر بعد قرار نقلها من العاصمةِ بـغــــداد إلى ملعبٍ محايد.

