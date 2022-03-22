ايطاليا وهولندا تفرضان عقوبات جديدة على روسيا

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أمام برلمان بلاده، إن "السلطات الإيطالية جمدت أصولا تقدر بأكثر من 800 مليون يورو لرجال أعمال روس مدرجين في قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن "إيطاليا قدمت منذ البداية مساعدة مالية وإنسانية لأوكرانيا، و"بالتعاون مع شركائنا الأوروبيين، استجابت إيطاليا لطلبات الحكومة الأوكرانية للحصول على المساعدة".



من جانب اخر أعلن وزير المالية الهولندي، أنه "تم تجميد أصول روسية تقدر بنحو 400 مليون يورو في هولندا".