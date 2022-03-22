نائب يرهن نجاح جلسة البرلمان المقبلة بخيار واحد

بغداد - ياسين صفوان - قال النائب احمد الجبوري، اليوم الثلاثاء، انه ليس هناك خيار للكتل السياسية سوى التشاور والاتفاق قبل انعقاد جلسة البرلمان المقبلة.

وذكر الجبوري في تغريدة تابعتها الخليج 365، ان "الدستور فرض الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية في اشارة لاختياره من الاغلب الاعم للنواب، وبعدها تتشكل الحكومة اياً كانت ائتلافية ام اغلبية، لذلك عقد جلسة غير مضمونة حضور الثلثين سيعقد المشهد".

واضاف، "عليه ليس هناك خيار للكتل السياسية سوى التشاور والاتفاق قبل انعقاد الجلسة".