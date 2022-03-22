شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تحذر الناتو من أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في العلاقات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن موسكو تحذر حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في العلاقات.



وأضاف نائب الوزير:"نحذر الحلفاء في حلف شمال الأطلسي من الخطوات المتهورة التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد. ونكرر أن الخطوة الصحيحة الوحيدة، وطريقة العمل من جانب أعضاء حلف شمال الأطلسي الآن هي المساعدة في وقف المسار المدمر وغير المسؤول على الإطلاق الذي تتبعه سلطات كييف".

ولفت ريابكوف إلى أنه لا توجد حاليا علاقات بين روسيا والناتو، وأن مستقبلها يعتمد على الخطوات اللاحقة لحلف شمال الأطلسي.