حريق داخل مصعد عقار في الدقي دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مصعد كهربائي خاص بعقار سكني بمنطقة الدقي، دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من العقار رقم 22 بشارع الكوثر المتفرع من شارع جامعة الدول العربية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء وفريق إنقاذ بري بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مصعد، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب دون إصابات.

تحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.